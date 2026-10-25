Ñublense despierta ante Coquimbo Unido y sueña con la Copa Sudamericana

Pese a que los dos equipos llegaban con el mismo puntaje, venían de realidades diferentes.

Ñublense la última fecha de la Liga de Primera había sido triturada por Universidad de Chile lo que había activado la salida del DT Juan José Ribera mientras que Coquimbo Unido se había lucido goleando a Colo Colo.

Pero en Chillán todo cambió y fue Ñublense el que se llevó la victoria por 2-1 con el interino DT Vicente Núñez como su constructor.

La igualdad de puntaje hacía previsible un equilibrio y eso fue lo que se vio con nitidez en el primer tiempo.

Y es que pese a que fueron los piratas los que comenzaron dominando y marcando, el elenco dueño de casa poco a poco le fue quitando protagonismo al rival, acercándose con orden al arco de Diego Sánchez.

El período se cerró en empate y la verdad es que era un resultado justo, pero imponía a ambos hacer algo más para quedarse con los valiosos tres puntos.

El encuentro siguió siendo intenso en la segunda mitad e incluso algo violento. Pero eso mismo elevó la intensidad y parecía que la victoria se abría como posibilidad para ambos.

Y ese lo tuvo Ñublense porque a los 81’, Diego Sanhueza aprovechó de cabeza una deficiente marca de la defensa coquimbana tras un tiro de esquina para darle así la victoria a un equipo chillanejo que la semana pasada parecía noqueado y que ahora, con 35 puntos, sueña con un puesto en la Copa Sudamericana.

Ñublense (2)

Nicola Pérez; Felipe Campos (Diego Sanhueza, 46’), Diego Céspedes, Sebastián Valencia, Jovany Campusano; Matías Plaza (Fernando Ovelar, 76’), Lorenzo Reyes, Manuel Rivera; Gabriel Graciani (Carlos Salomón, 85’), Lucas Molina (Christian Mancilla, 76’); Esteban Calderón (Ignacio Jeraldino, 70’). DT: Vicente Núñez.

Coquimbo Unido (1)

Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo (Alejandro Azócar, 84’); Alejandro Camargo (Salvador Cordero, 60’), Sebastián Galani; Cristian Zavala (Pablo Rodríguez, 78’), Guido Vadalá (Lucas Pratto, 84’), Benjamín Chandía (Sebastián Cabrera, 60’); Luis Riveros. DT: Hernán Caputto.

Liga de Primera (Fecha 25).

Estadio: Nelson Oyarzún.

Goles: Luis Riveros (CQ, 12’), Matías Plaza (Ñ, 37’) de penal y Diego Sanhueza (Ñ, 81’).

Árbitro: Héctor Jona.

PURANOTICIA