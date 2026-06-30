Noruega derrota a Costa de Marfil y se medirá ante Brasil en los octavos de final del Mundial

Noruega derrotó 2 a 1 a Costa de Marfil y se aseguró la clasificación a los octavos de final del Mundial.

En la próxima ronda, los dirigidos por Ståle Solbakken enfrentarán a la poderosa selección de Brasil.

Pese a que los africanos empezaron dominando en el estadio Dallas, fueron los europeos los que abrieron el marcador tras un golazo de Antonio Nusa. A los 39 minutos, el delantero del Leipzig enganchó hacia adentro y sacó un derechazo que entró al ángulo.

En el complemento, no habían pasado 10 minutos cuando Pépé tuvo una chance muy clara para empatar que tapó el arquero Ørjan Nylan.

Los noruegos no se durmieron y llegaron con peligro luego de que el central Torbjorn Heggem encontrara una pelota que un defensor marfileño salvó sobre la línea.

Y el empate llegó desde el banco de suplentes. Amad Diallo encaró por derecha, hizo una pared en el área con Pépé, pasó entre dos defensores y definió de zurda al segundo palo.

Sin embargo, a a tres minutos del final, Erling Haaland recibió un pase atrás de Patrick Berg y definió con un toque suave a la red.

Con este gol, el atacante del Manchester City llegó a los cinco tantos en el Mundial que organizan Estados Unidos, México y Canadá.

Finalmente, el partido intenso y con muchas situaciones de gol se selló en un 2 a 1 a favor de los "vikingos" que enfrentarán a Brasil este domingo 5 de julio, en el estadio Nueva York / Nueva Jersey.

(Imagen: FIFA)

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