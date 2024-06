"No sé nada": Mauricio Isla se desentiende de los rumores que lo vinculan a Colo-Colo

A pesar de ser uno de los titulares y referentes de Independiente de Avellaneda, durante los últimos días, Mauricio Isla ha sido puesto en la órbita de posibles refuerzos de Colo-Colo para el segundo semestre.

Mientras salía de Juan Pinto Durán tras participar en el entrenamiento de la Selección chilena, el "Huaso" fue consultado esta opción, ante lo cual lanzó una escueta respuesta.

"No sé nada. Estoy concentrado en los partidos, que salga todo bien", aseguró el histórico integrante de la Generación Dorada de la Roja.

Quien también se refirió a la opción de que Isla recale en Macul fue el presidente del "Cacique", Aníbal Mosa, a quien también se le preguntó por la eventual contratación de Gary Medel.

Al respecto, el mandamás del conjunto albo aseguró que "no hemos hablado de Gary. Lo he dicho, es un tremendo jugador y también los que suenan, pero muchas veces los que suenan no son todos los que buscamos. Hay representantes detrás muchas veces".

En la misma línea, el dirigente remarcó que "no afirmo ni descarto a nadie. En los mercados de pases entra mucho humo. Hay que dejarlo de lado, no hemos querido hablar de nombres, sí de posiciones. Venimos saliendo hace media hora de una comisión de fútbol, que está muy activa, le pide mucha información al gerente técnico. Lo que he dicho siempre: que estén tranquilos, vamos a traer sólo aportes para la institución".

