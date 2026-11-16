Nicolás Peranic celebró la opción de ascender con San Luis y lanzó duras críticas a la dirigencia de San Marcos de Arica

El título del torneo de Primera B se definirá en una final en cancha neutral entre Cobreloa y San Luis de Quillota, luego de que ambos equipos se impusieran en sus respectivos compromisos de la última fecha de la fase regular y finalizaran igualados en puntaje.

Tras la victoria frente a San Marcos en Arica, Nicolás Peranic, experimentado portero del conjunto "canario", expresó su alegría por mantener viva la posibilidad de quedarse con el título y conseguir el ascenso directo a Primera División.

"Felicidad en este momento. Se había puesto tan cuesta arriba que finalizar el partido de esta manera da felicidad. Seguimos con la ilusión intacta que tenemos desde el día cero", expresó el golero de 41 años en TNT Sports.

"Tenemos un grupo espectacular. Arranqué el año. Tuve una lesión, Fernando (Abarzúa) agarró el arco y fue uno de lo mejores del campeonato. Tenemos un gran grupo de trabajo. Constantemente nos exigimos uno con el otro. No es verso que nos preparamos para jugar, el técnico decide. Le agradecí a Humberto por haberme puesto en este partido. Necesitaba un partido así, demostrar que estoy bien y vigente. Agradezco a Fernando por cómo se ha comportado conmigo", añadió.

En la misma línea, el arquero destacó la unión del plantel y el compromiso de sus compañeros, señalando: "Muchas veces se dice que somos una familia y esta vez te puedo asegurar que es así. El que está afuera apoya de la misma manera que cuando está adentro, eso se transmite y el técnico lo pregona. Se nos metió en la cabeza y vamos en esa línea. No es casualidad, (Martín) Carreño venía de una lesión, entró y lo hizo bárbaro".

Sin embargo, Peranic también aprovechó la instancia para lanzar duras críticas contra la dirigencia de San Marcos de Arica, club en el que militó anteriormente: "Acá me putean pero sabes las cosas que hice por Arica, ponía plata de mi bolsillo para viajar. Entonces que me puteen los dirigentes me da un poco de bronca. Perdón, me fui".

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