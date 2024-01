Nicolás Núñez por eventual llegada de Menossi y Soto a Universidad Católica: "Los venimos siguiendo de hace tiempo"

Universidad Católica emprendió viaje rumbo a Lima, Perú, para continuar con su pretemporada 2024, donde el domingo aprovechará de disputar un amistoso con Sporting Cristal en el marco de la Tarde Celeste.



Y previo al viaje, el técnico del cuadro cruzado, Nicolás Núñez se refirió al tema de los refuerzos que suenan en el club, como son el volante argentino Lucas Menossi y el defensa nacional Guillermo Soto.



"Son jugadores que hemos analizado hace bastante tiempo. No escondemos nuestro gusto futbolístico por ellos, pero mientras no estén acá no puedo dar por cerrado o referirme extensamente a ellos", expresó el DT del conjunto de la franja.



"Son jugadores que la secretaría técnica los viene siguiendo desde hace un tiempo, todo en concordancia con el perfil de los jugadores que queremos sumar como cuerpo técnico", añadió.



Además, sostuvo: "El trabajo en conjunto tiene que ver con sumar un lateral derecho, asegurar uno o dos volantes más en el equipo. Así que van en esa misma línea y, los futbolistas que me nombraron (Menossi y Soto), estuvieron compitiendo a un gran nivel en el último año".

