Nicolás Jarry y su gran presente: "He podido estar muy firme de cabeza"

Nicolás Jarry (139° del mundo) está mostrando en el ATP 500 de Río de Janeiro un nivel que desde hace mucho tiempo no se le veía. El tenista chileno aplastó el jueves por un doble 6-2 al español Pedro Martínez (76°), verdugo de Cristian Garin en el debut, para avanzar a los cuartos de final del certamen y rozar el top 100.

Por eso, el "Príncipe" valoró su victoria ante el hispano para quedar entre los ocho mejores de la competencia brasileña.

"No diría que fue fácil. Pedro es un gran luchador y había que estar muy focalizado en todo el partido. Fui jugando de menos a más, eso me pone muy contento y pude aprovechar muy bien mis oportunidades, eso me dio la confianza para soltarme de a poco", expresó la segunda raqueta nacional.

"Siempre los partidos se dan vuelta. El tenis es así, no puedes bajar los brazos en ningún momento porque el otro siempre está peleando y eso se ha demostrado numerosas veces. Por ningún motivo pensaré así", añadió.

Además, sobre su gran presente, Jarry sostuvo que "he estado entrenando muy bien. Todas las semanas anteriores he jugado muy bien durante todo el año y tengo claro las cosas que tengo que buscar dentro de la cancha. He podido estar muy firme de cabeza y aguantando muchos momentos estas semanas".

"Tuve dos días de recuperación que los aproveché un montón. El cansancio es parte del juego y me entreno duro durante todo el año para aguantar estas ocasiones y mantener una buena energía física", completó el chileno, quien este viernes buscará las semifinales ante el argentino Sebastián Báez (35°).

PURANOTICIA