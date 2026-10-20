Nicolás Jarry vuelve con victoria en el Challenger de Cali tras seis meses fuera: "Espero haber encontrado la solución"

Después de seis meses alejado de las canchas, Nicolás Jarry (854° del ranking ATP) regresó al circuito tras superar un complejo periodo marcado por una rebelde lesión en el codo derecho. El tenista chileno volvió a la competencia con un triunfo en su debut en el Challenger de Cali ante su compatriota Tomás Barrios (155°), a quien derrotó por 6-4, 6-7 (3) y 6-2 en casi tres horas de partido.

Tras imponerse al chillanejo en el certamen colombiano, el "Principe" valoró su actitud y fortaleza mental para volver a la acción con una victoria.

"Estoy muy contento con mi actitud, con mi desempeño, con mi juego, mi estado mental. Fue duro el partido con 'Tomi', que devuelve muy bien en estas superficies, mete mucha presión y hubo muchos breaks. Había que estar muy firme mentalmente, muy tranquilo y eso es lo que me tiene más contento, lo tranquilo que logré estar, aceptando cada situación, empezando el set con break. Cada set fue diferente, terminé jugando a un buen nivel", reconoció "Nico".

"No es fácil jugar aquí en Cali, es bien especial, sobre todo cuando es de noche con la luz y hay altura, se frena la bola, pero también pica alto. Son cosas que hay que ajustar constantemente, no aflojar y logré hacer eso. Se me fue un poco la cabeza, no debería haber hablado con el umpire y me desconcentré. Después empecé con el pie derecho el tercer set, traté de no aflojar y eso fue lo que logré hacer", añadió el santiaguino.

Por último, el nieto de Jaime Fillol se refirió a las dificultades que ha enfrentado con su lesión y a la búsqueda de una solución que le permita mantener la continuidad competitiva. "Es difícil. Hoy día en la mañana volvió a tener sensaciones que no las tenía hace mucho. El último parón fueron seis meses, el año pasado paré tres. Ha sido bastante intermitente la cosa, pero espero haber encontrado la solución al respecto, haber hecho los cambios necesarios y haber puesto el trabajo adecuado. El codo no está del todo bien, pero voy manejándolo".

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