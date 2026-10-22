Nicolás Jarry sufre la falta de ritmo y dice adiós en el Challenger de Cali tras caer en los octavos de final

Nicolás Jarry (854° del ranking ATP) no pudo seguir avanzando en el Challenger de Cali, Colombia, en su regreso al circuito después de seis meses alejado por una rebelde lesión en el codo derecho.

Es que tras debutar el lunes con un gran triunfo ante su compatriota Tomás Barrios (155°), el chileno quedó eliminado en octavos de final tras perder este jueves ante el brasileño Matheus Pucinelli de Almeida (240°).

El "Príncipe" cayó por parciales de 7-6 (5) y 6-4, después de dos horas y 18 minutos de un partido donde desaprovechó tempraneros quiebres y una tremenda ventaja en el tiebreak del primer set.

Pese a comenzar de buena forma el cotejo, con un quiebre de entrada en el primer game para ponerse 2-0 arriba, no pudo mantener el ritmo y entregó su servicio en el cuarto juego. Después salvó varios puntos de break y hasta un set point sacando 4-5. Al final todo se resolvió en un desempate, donde estuvo 5-2 arriba, pero perdió de manera increíble cinco puntos consecutivos.

En el segundo episodio se repitió la tónica, porque rompió en el segundo game y quedó con ventaja de 2-0. Sin embargo cedió su turno en el siguiente y al final sufrió una ruptura en el noveno juego para que en el décimo el brasileño sentenciara la victoria.

Consignar que pese a esto, el triunfal debut en Cali le permitió a Jarry trepar hasta el casillero 784° en el ranking en vivo.

Ahora, el nacional viajará a Ecuador para disputar la próxima semana el Challenger de Guayaquil, donde también recibió una invitación al cuadro principal, en busca de recuperar todo el terreno que cedió durante su larga ausencia en el tour por la lesión en el codo.

PURANOTICIA