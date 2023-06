Nicolás Jarry se despidió de Roland Garros en octavos de final y será Top 30 del mundo

Fue un histórico paso, pero se acabó Roland Garros y la racha triunfal para Nicolás Jarry. El tenista chileno no pudo volver a derribar al 4 del mundo, el noruego Casper Ruud, a quien ya había derrotado hace dos semanas en su título en Ginebra, y se despidió en octavos de final del segundo Grand Slam de la temporada.

El "Príncipe", quien se convirtió en el primer nacional en regresar a la pista principal Philippe Chatrier tras Fernando González en 2009, se inclinó en tres sets ante el escandinavo, finalista en 2022, por parciales de 7-6 (3), 7-5 y 7-5 en un partido donde estuvo nervioso, falló lo que no venía fallando y desperdició ventajas con quiebres en el segundo y tercer set. De hecho, desperdició una ventaja de 4-1 en el segundo set y con chance de haber quedado 5-1 y un 4-2 en el siguiente.

El inicio del cotejo fue duro, porque el nieto de Jaime Fillol desperdició cinco puntos de quiebre de entrada en el primer juego, mientras que entregó su servicio en el siguiente y luego quedó rápidamente 3-0 abajo. Sin embargo, logró quebrar en el quinto y después ambos estuvieron firmes con sus envíos hasta definir la manga en un tiebreak, donde el criollo no estuvo certero.

El segundo episodio fue increíble. El pupilo de Juan Ozón quebró en el cuarto game, mientras que en el siguiente salvó dos bolas de break para ponerse 4-1 arriba. Eso sí, en el sexto juego no pudo concretar el quiebre que lo habría colocado 5-1 y en el séptimo no pudo sostener su turno. Pero no fue todo, porque otra vez entregó su servicio en el undécimo con un error de smash para no creer y le dejó en bandeja el set a Ruud, dejando pasar dos puntos de quiebre.

En el tercer capítulo hubo nueva farra de "Nico" al desperdiciar triple punto de quiebre en el cuarto, aunque consiguió una ruptura en el sexto. Pero no sirvió de mucho, porque en el siguiente no pudo sostener estando 40-15, mientras que en el undécimo sufrió otro rompimiento para sentenciar su derrota en tres horas y 20 minutos y poner fin a siete victorias al hilo.

Pese a ver frustrada una histórica clasificación a cuartos, Jarry se va de Roland Garros con grandes sensaciones, pues hasta antes de esta edición ni siquiera había ganado un partido en el cuadro principal del major parisino. Además, aparecerá el próximo lunes con el mejor ranking de su carrera y por primera vez en el top 30, de momento en el casillero 29.

Ahora, el chileno se alistaría para iniciar la próxima semana, en el ATP 250 de Stuttgart, su gira sobre césped con miras a Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada.

