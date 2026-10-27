Nicolás Jarry se despide en su estreno en el Challenger de Guayaquil tras sufrir una dura derrota

Nicolás Jarry (784° del ranking ATP) regresó la semana pasada al circuito después de seis meses alejado por una rebelde lesión en el codo derecho y mostró un aceptable nivel que le permitió ganar un partido y llegar hasta octavos de final en el Challenger de Cali.

Sin embargo, este martes el chileno sufrió una arrolladora derrota en su estreno en el Challenger de Guayaquil, en Ecuador, donde al igual que en Colombia, recibió una invitación al cuadro principal.

El "Príncipe" fue aplastado por el boliviano Hugo Dellien (119°), segundo cabeza de serie, por parciales de 6-1 y 6-3, tras apenas una hora y ocho minutos de encuentro.

En el primer set "Nico" mostró un espantoso nivel y con un festival de errores no forzados le hizo la manga un trámite al altiplánico. De hecho, tras ganar el primer game con su servicio, el nieto de Jaime Fillol perdió seis juegos consecutivos.

En el segundo episodio mejoró y tuvo una chance de quiebre en el quinto game que no pudo aprovechar, mientras que cedió su envío en el octavo juego para que en el siguiente el boliviano sentenciara la victoria con su saque.

De esta manera, Jarry sufrió un durísimo tropiezo y tendrá que trabajar muchísimo para intentar recuperar el terreno perdido por su lesión en el codo.

Consignar que ahora Tomás Barrios (156°), tercer sembrado, es el único representante chileno en carrera en el cuadro principal del Challenger de Guayaquil y se estrenará ante el argentino Juan Estevez (352°).

PURANOTICIA