Nicolás Jarry se despide en la primera ronda del Challenger de Lima tras caer en un partido de casi tres horas

Después de superar la qualy, Nicolás Jarry (790° del ranking ATP) no pudo seguir avanzando en el Challenger de Lima, en Perú, y este martes quedó eliminado en su debut en el cuadro principal.

El tenista chileno cayó frente al español Nikolas Sánchez Izquierdo (151°), octavo cabeza de serie, por parciales de 7-6 (2), 4-6 y 7-5, tras dos horas y 58 minutos de partido.

En el primer set, el nieto de Jaime Fillol desaprovechó un quiebre en el tercer game y ventaja de 3-1, pues sufrió un rompimiento en el sexto juego. Después los dos fueron manteniendo sus servicios hasta definir la manga en un toebreak, donde el hispano fue más efectivo y se lo adjudicó por 7-2.

En el segundo episodio el "Príncipe" se puso 2-0 arriba tras un break en el segundo game, pero cedió su envío en el siguiente. Y cuando parecía que todo se encaminaba a resolverse en un nuevo desempate, "Nico" quebró justo en el décimo juego para forzar a un último capítulo.

En el set final, ambos fueron conservando sus turnos de saque, aunque el nacional con más dificultades. De hecho, tuvo que salvar bolas de break en el primer y quinto game. Ya sobre el final, el chileno no pudo sostener en el undécimo y en el siguiente, Sánchez Izquierdo sentenció todo con comodidad y un ace.

De esta manera, Jarry desaprovechó una buena oportunidad para seguir sumando puntos y recuperando el ranking y terreno que perdió por la larga lesión que lo tuvo seis meses alejado de las canchas.

PURANOTICIA