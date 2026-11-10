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Nicolás Jarry se despide en la primera ronda del Challenger de Lima tras caer en un partido de casi tres horas

Nicolás Jarry se despide en la primera ronda del Challenger de Lima tras caer en un partido de casi tres horas

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El tenista chileno perdió en tres sets frente al español Nikolas Sánchez Izquierdo (151°), tras haber superado la etapa clasificatoria.

Nicolás Jarry se despide en la primera ronda del Challenger de Lima tras caer en un partido de casi tres horas
Martes 10 de noviembre de 2026 16:54
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Después de superar la qualy, Nicolás Jarry (790° del ranking ATP) no pudo seguir avanzando en el Challenger de Lima, en Perú, y este martes quedó eliminado en su debut en el cuadro principal.

El tenista chileno cayó frente al español Nikolas Sánchez Izquierdo (151°), octavo cabeza de serie, por parciales de 7-6 (2), 4-6 y 7-5, tras dos horas y 58 minutos de partido.

En el primer set, el nieto de Jaime Fillol desaprovechó un quiebre en el tercer game y ventaja de 3-1, pues sufrió un rompimiento en el sexto juego. Después los dos fueron manteniendo sus servicios hasta definir la manga en un toebreak, donde el hispano fue más efectivo y se lo adjudicó por 7-2.

En el segundo episodio el "Príncipe" se puso 2-0 arriba tras un break en el segundo game, pero cedió su envío en el siguiente. Y cuando parecía que todo se encaminaba a resolverse en un nuevo desempate, "Nico" quebró justo en el décimo juego para forzar a un último capítulo.

En el set final, ambos fueron conservando sus turnos de saque, aunque el nacional con más dificultades. De hecho, tuvo que salvar bolas de break en el primer y quinto game. Ya sobre el final, el chileno no pudo sostener en el undécimo y en el siguiente, Sánchez Izquierdo sentenció todo con comodidad y un ace.

De esta manera, Jarry desaprovechó una buena oportunidad para seguir sumando puntos y recuperando el ranking y terreno que perdió por la larga lesión que lo tuvo seis meses alejado de las canchas.

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