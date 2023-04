Nicolás Jarry cayó ante Stefanos Tsitsipas y se despidió del Masters 1000 de Montecarlo

El tenista chileno Nicolás Jarry (58° del ranking ATP) no pudo frente al poderío del número tres del mundo y bicampeón del certamen, el griego Stefanos Tsitsipas, y cayó en octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo por parciales de 6-3 y 6-4.

"Stef" llegaba a este duelo bastante más descansado que el chileno, lo que sumado a su gran nivel, resultó ser un factor más que desequilibrante. Por ejemplo, en la primera manga, el europeo comenzó a avisar en el cuarto juego con dos puntos de quiebre, los cuales fueron salvados por el "Nico".

No obstante, Tsitsipas finalmente le logró quebrar en el sexto juego, y aprovechando su saque, quedó 5-2 arriba. En el siguiente game, el tres del mundo tuvo tres puntos de quiebre y set, pero Jarry nuevamente no le dio en el gusto y salvó su servicio. De todas maneras, el griego no le dio mucha importancia y sacó para el set.

El segundo set fue similar, pero el nieto de Jaime Fillol tuvo más oportunidades de darle pelea al nacido en Atenas. Junto con salvar tres breakpoints en el primer juego, tuvo dos chances de quebrarle a Tsitsipas en el cuarto game, pero no anduvo fino en sus golpes y desperdició la oportunidad.

Aquello le costó caso al "Príncipe", pues el europeo le quebró rápidamente en el quinto game. Aquello le bastó y le sobró para llegar con vida al décimo juego, cerrar el partido a su favor, y cortar la buena racha del criollo en Monaco.

Con este resultado, Stefanos Tsitsipas avanza a cuartos de final, instancia en la que se medirá con el estadounidense Taylor Fritz (10°) o el checo Jiri Lehecka (42°). De seguir mostrando buen nivel, el griego podría alcanzar el tricampeonato de Montecarlo.

