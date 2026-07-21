Nicolás Córdova proyecta su futuro en la Roja de cara al Mundial 2030: "Es muy probable que nosotros no estemos"

Si bien todavía la FIFA no lo ha oficializado, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, anticipó que el Mundial 2030 se disputará con 64 selecciones, lo cual agiganta la posibilidad de que la Roja regrese a una cita planetaria.

Eso sí, antes de pensar en eso, primero el combinado nacional debe confirmar al técnico que liderará el siguiente proceso y definir si es que el interino Nicolás Córdova continuará o se optará por un nuevo estratego.

En ese sentido, el actual DT proyectó que su cuerpo técnico no estará presente para la próxima justa, al expresar en conversación con radio Pauta: "Es muy probable que nosotros no estemos cuando Chile vuelva al Mundial. Igual, si estamos, bien. Pero, si no, no importa".

"Lo más importante es que nosotros, como cuerpo técnico, dejemos un plan y que quien venga tome la posta y se haga como en los países desarrollados. Hay una cosa muy clara desde que yo asumí: el objetivo es el 2030. Y, además, dejar un proyecto sustentable para el 2034", añadió "Nico".

Por último, el adiestrador sentenció: "Para lograr eso hay que entrenar ahora con los jugadores. Con los 2010, 2011, 2009, que van a un Mundial ahora con Ariel (Leporati). O los 2007 que están con Sebastián (Miranda). Ellos son".

De momento, Córdova estaría en los próximo partidos amistosos confirmados que afrontará la Roja: ante Canadá el 26 de septiembre, frente a Estados Unidos el 29 del mismo mes, contra México el 6 de octubre.

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