El director técnico interino de la Selección chilena, Nicolás Córdova, habló en la previa del amistoso ante Colombia y lejos de despejar dudas, optó por jugar al misterio respecto de su futuro en el cargo tras el duelo con los cafetaleros.

El entrenador expuso en conferencia de prensa que "la verdad es que no le doy mucha importancia, no porque pueda ser el último o no. La verdad es que, como está la situación en la Federación, como todo lo que viene, puede pasar de todo".

"Yo lo he dicho un montón de veces, yo soy empleado de la Federación de Fútbol de Chile. Estoy a muerte con lo que hemos generado como proyecto", complementó el estratego, quien defendió su proceso en el combinado criollo, el cual se ha extendido por más de 16 meses.

En ese sentido, el adiestrador del cuadro nacional apuntó que "este año donde no hay competencias oficiales, creíamos que era necesario tratar de rejuvenecer el equipo para que estos jugadores que están apareciendo tengan minutos, tengan más partidos. Y que a partir del próximo año, en clasificatorias, se convoque por rendimiento".

Asimismo, el DT remarcó que "a veces hemos ganado, a veces hemos perdido. Pero siempre desde la óptica de elegir lo más importante, y que estos jugadores nunca he pensado ni si me van a criticar por ganar o perder, o si me van a criticar por llamar a alguien o no. Siempre lo he hecho pensando en el bien de la Selección, en el bien común".

Con respecto a la derrota del viernes con el cuadro cafetero, el ex mediocampista admitió que "nos costó mucho pasar la segunda línea de Colombia, ellos tienen jugadores muy rápidos, que cubren muy rápido la cancha y ahí hay un aspecto a mejorar. Creo que defensivamente se hizo muy bien, pero por sobre todo tenemos que tener mucha más convicción a la hora de atacar y de tener el balón".

De cara al pleito de este martes, "Nico" afirmó que "es muy importante la gente y el ambiente que se genera en el estadio. Creo que cuando la gente acompaña, se hace un poco más fácil y ayuda mucho. Eso también es responsabilidad de nosotros. Todo el mundo espera un equipo con el que se identifique y eso es para lo que estamos trabajando".

Por último, Córdova hizo un análisis sobre la convocatoria de emergencia del seleccionado sub-20 Thomas Coulombe. "Seguramente mañana estará en el banco. Para nosotros sería mucho más fácil llamar a otros jugadores que estén más preparados, pero creemos que tenemos que empujar a los jugadores más jóvenes, para que quien esté sentado el próximo año acá, tenga un abanico de jugadores más amplio", finalizó.

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