Nicolás Córdova espera que Manuel Pellegrini sea el nuevo DT de la Roja: "Todos queremos que venga"

La Selección chilena ya cuenta las horas para enfrentar este sábado a Portugal en Oeiras, Lisboa, que marcará su primer amistoso en la fecha FIFA de junio.

En la antesala al cotejo, el técnico interino de la Roja, Nicolás Córdova, reconoció que su paso por la banca del combinado nacional adulto se ha prolongado por más tiempo de lo planificado.

"La separación de la ANFP y Federación ha estirado esto más de lo que se pensaba y seguimos sin saber cuándo se tomará una determinación, pero por lo pronto hay que seguir haciendo con la mayor profesionalidad posible", expresó el DT en conferencia de prensa.

Además, respondió con molestia ante los cuestionamientos que ha recibido su proceso: "La crítica de jugar peor o mejor, o si llamamos a un jugador o no, no me ha molestado, pero sí cuando mienten o se hacen especulaciones sin la base, eso duele, ha pasado muchísimo. Entiendo que esto funciona así, es como funciona hoy la vida, lamentablemente hay que casi aceptarlo. Hay cosas que salen a la luz como no deberían salir".

Sobre los objetivos que tiene en la Roja, sostuvo: "Esté quién esté sentado en la banca en junio del próximo año, estos chicos deben seguir estando, hoy son lo mejor que vemos, la idea es que estén preparados para cuando partan las Clasificatorias, ese es el foco de esto. Hoy la base del crecimiento no lo que logremos como equipo, es el crecimiento como jugadores. Independiente quién esté en la banca en marzo, eso es lo que necesitamos, el crecimiento personal de los jugadores".

"Cuando más jugadores puedan salir al extranjero, esto se empezará a engrosar. Cuando estuvimos en la cresta de la ola fue por los buenos entrenadores, pero más aún por dónde estaban los futbolistas, casi el 100% estaba en Europa en clubes como el Barcelona, Bayern Munich... No es tan relevante si estamos jugando mejor o peor, es que los jugadores sigan creciendo", añadió.

En cuanto a Portugal, "Nico" comentó: "Tiene una gran generación, es algo que trae detrás muchísimo trabajo. El fútbol juvenil hace un trabajo espectacular en sus distintos clubes, la consecuencia es sacar estos grandes jugadores. Por individualidades y plantel son candidatos en el Mundial".

El adiestrador también se refirió a la opción de Manuel Pellegrini en la Selección: "Todos queremos que venga, sería un honor trabajar con él, pero eso el tiempo lo dirá. Yo estoy a disposición, disfrutando cada momento que me ha tocado en la mayor, en las juveniles, ojalá el trabajo pueda tener los frutos que debería dar. Siempre habló con Manuel, es una persona que siempre te recibe, conversamos de todo, siempre da consejos, un referente y tenerlo acá sería un placer".

Por último, sobre el recambio en el combinado nacional, Córdova dijo: "Bajar la edad del equipo era una de los objetivos, la gente cree que vamos a llamar solo jugadores de 20 años, pero no es eso, es algo paulatino, ir con grandes y chicos. No puede haber, por ejemplo, un Román sin Maripán, eso se tiene que entender, es algo paulatino. Hay que ir haciéndolo con planificación".

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