Nelson Tapia sigue en el fútbol chileno y asume como nuevo entrenador de Imperial Unido de la Tercera A

Nelson Tapia dejó la banca de Constitución Unido, elenco de la Tercera A del fútbol chileno, pero ya encontró nuevo club en la misma categoría.

Es que el exportero de la Selección chilena fue confirmado como nuevo entrenador de Imperial Unido, cuadro que se encuentra en la parte baja del torneo y lucha por no descender.

A través de redes sociales el club sureño informó que "Imperial Unido le da la más cordial bienvenida a Nelson Tapia, quien asume como nuevo Director Técnico de nuestra institución".

"Exarquero de la Selección Chilena y referente del fútbol nacional, Tapia fue parte de la histórica generación que disputó el Mundial de Francia 1998 y desarrolló una destacada carrera defendiendo clubes como Universidad Católica, Vélez Sarsfield y Santos, además de vestir la camiseta de La Roja en más de 70 oportunidades", agregaron.

"Junto a él se incorpora Felipe Ovalle, preparador físico que ya formó parte de Imperial Unido durante la temporada 2024, por lo que conoce nuestra institución y regresa para aportar su experiencia al cuerpo técnico", informaron.

El elenco de la región de La Araucanía añadió que "confiamos en que su trayectoria, liderazgo y compromiso serán fundamentales para afrontar los desafíos que vienen y seguir creciendo como club".

Finalmente, escribieron: "¡Mucho éxito, profesor Nelson Tapia, y bienvenido nuevamente, Felipe!"

Consignar que el conjunto sureño marcha en el décimo casillero de la tabla, con 13 puntos, ya muy lejos de las posiciones de pelear por el ascenso.

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