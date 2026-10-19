Nelson Sepúlveda no se confía de la ventaja de D. Antogasta ante la U por Copa Chile: "Estamos preparados para todo"

Universidad de Chile y Deportes Antofagasta definirán la llave de cuartos de final de Copa Chile cuando se enfrenten a las 19:00 horas de este miércoles en el estadio Santa Laura.

Los "pumas" llegan a la revancha con la ventaja de la victoria por 2-0 conseguida en la ida disputada en el Calvo y Bascuñán, y uno que palpitó el duelo de vuelta ante los azules fue el volante Nelson Sepúlveda, quien aseguró que no se confían pese a la diferencia de dos goles.

"Nos toca ir a Santiago y quedarnos allá. Hartos días lejos de la familia, el partido ante U. de Chile será complicado", expresó el mediocampista a TNT Sports tras el empate sin goles ante Deportes Santa Cruz por el torneo de Primera B.

"Esperamos hacerlo de la mejor forma, estamos preparados para todo", añadió el ex jugador de Cobrela sobre la revancha ante los estudiantiles.

Sobre la caída por el certamen del Ascenso, sostuvo: "Santa Cruz venía siendo la bestia negra de Antofagasta. Sumar de visita suma, pero queríamos los tres puntos. Veníamos de buenos rendimientos, pero esto nos hace aterrizar y saber que no podemos aflojar".

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