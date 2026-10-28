Municipalidad de Peñalolén clausura la sede de la ANFP por falta de recepción definitiva y millonaria deuda

Un nuevo problema enfrenta la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), luego de que la Municipalidad de Peñalolén decretara la clausura de su edificio ubicado en Quilín, debido a una millonaria deuda con el municipio que alcanzaría los 172 millones de pesos.

Durante la jornada de este miércoles, funcionarios municipales llegaron hasta las dependencias del organismo rector del fútbol chileno para concretar la clausura de las instalaciones, luego de constatar que el recinto no cuenta con la recepción definitiva municipal, un requisito necesario para su funcionamiento.

De acuerdo con antecedentes de la Dirección de Administración y Finanzas de Peñalolén, la deuda ascendería a 172 millones de pesos, producto de la falta de patente municipal durante los últimos 16 años, además de otras irregularidades detectadas por la autoridad comunal.

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, explicó los motivos de la medida y sostuvo que "este edificio no tiene ninguna autorización para funcionar. No cuenta con recepción definitiva de parte de la Dirección de Obras Municipales. Este edificio, cuando se construyó, necesitaba realizar un trámite más, que era la recepción definitiva, que es un trámite obligatorio por la Ley General de Construcción y Urbanismo que tenemos en Chile. Y este edificio no la cuenta, y por eso el día de hoy estamos clausurando este espacio".

Asimismo, la autoridad comunal calificó la situación como "inaceptable, porque esos recursos nos permiten poder generar mayores beneficios para los vecinos y vecinas de Peñalolén. Lo más impresentable es que, teniendo todas las condiciones para poder regularizarlo, no lo han hecho. Esta institución no ha respetado al municipio de Peñalolén, no ha respetado la ley y por eso hoy, como Municipalidad, estamos en la obligación de generar esta clausura".

Finalmente, el alcalde detalló los pasos que debe seguir la ANFP para revertir la medida y retomar el funcionamiento de sus instalaciones. En ese sentido, aseguró que el organismo debe "acercarse a la Dirección de Obras, subsanar todas las situaciones pendientes que tienen relación con esta recepción definitiva, que es la final y, una vez que eso, ya quede ordenado, inmediatamente se levanta la clausura".

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