"Muchos me fallaron": El crudo desahogo de Cristóbal Campos en medio de su recuperación

Hace pocos días se cumplieron ocho meses del accidente automovilístico que le cambió por completo la vida a Cristóbal Campos, quien tras el trágico hecho sufrió la amputación de parte de su pierna diestra.

Desde entonces el guardameta comenzó un arduo proceso de rehabilitación y recuperación. Incluso, hace un mes fue visto entrenando con el tesorero del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), el exarquero Luis Marín.

Ahora, el formado en Universidad de Chile sorprendió con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, donde señaló que "ya van 4 meses durísimos, trabajando a mil, caminando hacia adelante por un objetivo. Con pocos que quedaron, muchos que se fueron".

En la misma línea, apuntó que algunos "solo quisieron figurar ofreciendo mediáticamente algo del cual no podían cumplir. Pero aquí estamos con guantes, zapatos, ante una nueva realidad, pero lo único que me hace es feliz volver a hacer lo que amo en una cancha".

El otrora seleccionado criollo también dedicó palabras para Marín, a quien calificó como un "incondicional compañero, amigo fundamental en todo para mi proceso".

En una publicación posterior, "Campitos" reveló que "muchos me fallaron, me traicionaron. Una mujer me rompió el corazón. Perdí gente que amaba. Sentí que no servía para nada... Uno de mis propósitos en esta vida es ayudar a quien más lo necesita".

