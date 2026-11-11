Mosa confirma intención de renovar a Vidal y pide disculpas a la U por burlas durante festejos

Pese a que todavía no termina la temporada 2026, en Colo-Colo ya piensan en la planficación del próximo año y con ello la situación de varios jugadores, como es el caso de la continuidad de Arturo Vidal.

Este miércoles, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se refirió al futuro del "King", cuyo contrato con el "Cacique" termina en diciembre. En ese sentido, el timonel manifestó su intención de llegar a un acuerdo para la extensión del vínculo.

"Acercamos posiciones con el entrenador (Fernando Ortiz), esperamos cerrar pronto esa etapa y armar el 2027. Así vamos a armar el plan del próximo año y con el primero que nos sentaremos será con Arturo, tenemos una muy buena relación", expresó el empresario puertomontino en una actividad en el Estadio Nacional.

"No hay quiebre, no es verdad. Yo pedí a Arturo, le renové y sé el jugador que es, tengo el mayor respeto por él. El técnico, después Arturo y los jugadores para armar el 2027", añadió.

Además, Mosa ofreció disculpas a Universidad de Chile y sus hinchas por los desatados festejos de Colo-Colo tras ser campeón de la Liga de Primera: "Teníamos un nudo atravesado desde el 2025, nos salió todo al revés y significaba mucho para nosotros. Todo salió mal ese año, así que pido las disculpas a la U o a las personas que se sintieron ofendidas, solo era un ánimo de festejar, un desahogo".

"Desde el año pasado necesitabamos esta alegría, así que pedimos disculpas si alguien se sintió ofendido, no nos burlamos de nadie, la alegría nos desbordó", sentenció.

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