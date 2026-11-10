"Mono" Sánchez enciende las alarmas en los hinchas de Coquimbo Unido al proyectar su retiro del fútbol

Diego Sánchez ya es todo un referente y leyenda en Coquimbo Unido. El experimentado portero fue clave en la obtención del histórico título del cuadro "pirata" en el Campeonato Nacional 2025 y la Supercopa, pero ahora podría sumar con el cuadro nortino más trofeos, con la final de la Copa de la Liga y la Copa Chile, donde están en semifinales.

Sin embargo, el arquero de 39 años preocupa a la fanaticada del conjunto aurinegro al deslizar que se acerca el retiro de su carrera profesional.

En una entrevista con Isabella Salfatti, el golero reveló que siente que ha dejado una huella en el equipo, por lo que desea finalizar su carrera defendiendo esa camiseta.

"Creo que también me voy a retirar en este equipo. Creo que esa va a ser la vestimenta para que me recuerden", reconoció.

Consignar que Diego Sánchez termina contrato con Coquimbo Unido a fines de este 2026, cuadro con el que lucha por clasificar a torneos internacionales de cara a la siguiente temporada.

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