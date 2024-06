Modric le responde a Mbappé e incluye a Chile entre los "grandes equipos" que tiene un Mundial

Días atrás, Kylian Mbappé generó todo un debate después de comparar el nivel de dificultad de la Eurocopa y el Mundial de fútbol.

"Creo que la Eurocopa es una competición más complicada que el Mundial", fueron las declaraciones que lanzó el astro francés a inicios de mes.

Uno que se refirió a este tema fue Luka Modric, estrella croata y volante del Real Madrid, quien discrepó con el goleador galo y sorprendió al incluir a Chile entre los "grandes equipos" en los mundiales.

En ese sentido, el balcánico expresó en diálogo con ESPN: "En la Eurocopa hay partidos con las mejores selecciones de Europa, pero en el Mundial también tienes a Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, grandes equipos de otros continentes. No me gusta comparar, pero para mí, es más difícil el Mundial, porque están las mejores selecciones de todo el mundo".

"Puedo entender lo que dijo Mbappé, porque aquí se juntan todos los europeos más fuertes y nos conocemos más, pero el Mundial es más difícil", añadió el experimentado mediocampista.

Además, Modric aseguró estar en buenas condiciones para disputar la Eurocopa: "Física y mentalmente estoy bien. Si bien, esta ha sido una temporada donde no he jugado como estoy acostumbrado, en cada partido que jugué, demostré que sigo en un buen nivel. Me siento con muchas ganas de que empiece la Eurocopa".

