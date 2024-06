Milad ante dichos de Vidal por su ausencia en la Roja: "Sé que le gustaría estar, pero son decisiones técnicas"

En conversación con el famoso streamer argentino Davo en la plataforma Twitch, Arturo Vidal, volvió a expresar su dolor por no estar en la Roja disputando la Copa América de Estados Unidos 2024.

"De verdad no me creo estar fuera de la Selección. Después se ve si juego o no. Pero aún no me lo creo, esa es la verdad", declaró.

Y los dichos del "King" llegaron a suelo norteamericano, pues el presidente de la ANFP, Pablo Milad, salió a responder por la marginación del volante y de Gary Medel.

"Son entendibles, conociendo a Arturo, que le gusta la competencia, así lo vive él. Lo conozco y sé que le gustaría estar acá, pero son decisiones técnicas", comentó el timonel del organismo de Quilín a radio Cooperativa, en la previa del duelo de este martes ante Argentina, por la segunda fecha del Grupo A del torneo continental.

"Creo que todo pasa por algo y cada uno tiene la paciencia para que las cosas vuelvan a estar en su cauce. El ha sido un gran jugador, viene volviendo de una operación, ha estado varios años con problemas en su rodilla y se está poniendo a punto a nivel físico, a nivel futbolístico y lo ha hecho muy bien y tiene mucho para dar", añadió.

Además, no quiso cerrar la puerta al volante de Colo-Colo en la Roja: "Estuvo con varias operaciones y necesita un tiempo, es un jugador que entrena intensamente, lo vive como un profesional y eso le dará un cupo en la Selección".

PURANOTICIA