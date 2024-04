Miguel Ramírez y el buen inicio de D. Iquique en el Campeonato: "Siempre hemos pensado en ser un equipo protagonista"

El recién ascendido Deportes Iquique ha sido la gran revelación en este inicio de Campeonato Nacional, encumbrándose como líder del torneo con 16 puntos, compartiendo el sitial de honor con Universidad de Chile.

En conversación con radio Cooperativa, el técnico Miguel Ramírez, se refirió a las claves que tienen a sus pupilos en el primer lugar de la tabla, destacando el ritmo que intentan imprimir en cada una de sus presentaciones.

En ese sentido, "Cheíto" sostuvo que "hemos aprendido a ser más flexibles, momentos en que debemos defender más, no podemos presionar alto. Hay que hacerlo un poco más atrás, pero nunca hemos hecho eso de esperar en nuestra área que nos ataquen para contraatacar".

Asimismo, el entrenador agregó que "la flexibilidad está dada por los sistemas, sectores dónde presionar. Pero siempre pensando en ser un equipo protagonista. Porque esa diferencia se puede sacar con el resto: ser intenso. Es una de las falencias que hemos tenido en los torneos internacionales, eso que tiene que ver mucho con la intensidad de los partidos".

Pero el adiestrador de los "dragones celestes" no se quedó solo ahí y destacó el juego de sus acompañantes en la cima de la competición. "Me está gustando Universidad de Chile. No es casualidad que la U esté mejorando producto del trabajo de un cuerpo técnico que viene de un equipo que salió campeón", aseguró.

En la misma línea, Ramírez indicó que "tenía las mismas muestras de buen fútbol para encarar los partidos. Me parece que es muy bueno. Eso ayuda a que el Campeonato Nacional sea de mejor jerarquía. Tener equipos que pasan buenos momentos".

