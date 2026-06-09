Midtjylland de Darío Osorio habría contactado a delantero de River Plate que interesa a la UC

A pesar de que todavía no termina la primera rueda de la Liga de Primera, en Universidad Católica ya piensan en los refuerzos de cara a una exigente segunda parte de la temporada, donde afrontarán los octavos de final de Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata.

Uno de los nombres que comenzó a tomar fuerza como posible fichaje es el del joven extremo Ian Subiabre, de 19 años, y quien no sería considerado por River Plate para el segundo semestre.

Sin embargo, el cuadro argentino esperaría solamente una venta cuya cifra sería de 3,5 millones de dólares, desechando así un posible préstamo por el ariete que disputó el año pasado el Mundial Sub-20 en Chile con la "Albiceleste".

A eso se agrega que en las últimas horas, el diario Olé dio a conocer que el Midtjylland de Dinamarca, elenco que defiende el chileno Darío Osorio, contactó al entorno del jugador para conocer sus condiciones.

Eso sí, al futbolista no le seduciría completamente la opción de jugar en Dinamarca. De hecho, hace unos meses rechazó una oferta de 10 millones de euros por parte del Trabzonspor de Turquía.

En tanto, en el elenco "cruzado" podría tener la vitrina de la Copa Libertadores, lo cual podría tentar al atacante y al cuadro "millonario".

(Imagen: River Plate)

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