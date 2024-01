Michael Clark explicó la salida de Cristóbal Campos de Universidad de Chile: "Para nosotros es una pena"

Universidad de Chile presentó oficialmente a Gustavo Álvarez como su nuevo entrenador para la temporada 2024, tras la salida de Mauricio Pellegrino.

El técnico argentino, quien arriba proveniente del campeón Huachipato, estuvo acompañado por Michael Clark, presidente de Azul Azul, y Manuel Mayo, gerente deportivo.

En la ocasión, el timonel de la U fue consultado sobre la salida del arquero Cristóbal Campos y por su voto a favor en el Consejo de Presidentes de la ANFP de la polémica aprobación de aumentar de cinco a seis los cupos de extranjeros para esta campaña.

"Efectivamente en el último Consejo, uno de los clubes propuso modificar elevar a seis extranjeros. Votamos a favor. Ser dirigente no es fácil. Nosotros administramos una sociedad anónima, patrimonio de terceros. Como club entre tener más opciones para contratar jugadores, preferimos eso. Es mejor tener más oportunidades que menos. Entre mantener cinco y votar por seis, votamos por seis. Yo creo y soy un convencido, tenemos una política de nuestros planteles tienen que estar conformados por mínimo el 50% de juveniles o jugadores formados en casa", explicó el directivo.

"Tenemos una convicción, vamos a seguir invirtiendo en el fútbol joven. Los equipos que no tengan esa convicción, no lo van a hacer sean 5 o sean 6 (extranjeros)", añadió.

En tanto, Mayo sostuvo: "Nosotros estamos trabajando con lo que se dijo el Consejo. Tenemos considerados los seis extranjeros. Seguiremos planificándolo así".

Sobre el arquero que fue desvinculado hace algunos días y que enfrenta además un problema judicial al ser denunciado por violencia intrafamiliar, Clark sostuvo que "para nosotros es una pena. Cristóbal tiene tremendas condiciones. Nosotros incluso dejamos partir a un arquero mundialista por Cristóbal. En la evaluación para la conformación del plantel 2024, Cristóbal Campos no estaba considerado. El deseo de él de jugar y la convicción nuestra, llegamos a un tema de consenso y se le puso término a la relación laboral".

Finalmente sostuvo que: "Respecto a lo extrafutbolístico, yo no soy quién para referirme a ello, son temas de él, si él los quiere ventilar, podrá hacerlo. Hablar por él no me corresponde. Él antes de ser jugador es persona y merece mi respeto de no hablar de su privacidad".

