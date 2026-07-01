México derrotó con autoridad a Ecuador y selló su pase a octavos de final del Mundial

México se lució con un sólido triunfo por 2-0 ante Ecuador y consumó su clasificación a los octavos de final del Mundial.

A los 22 minutos, la selección dirigida por Javier Aguirre se puso en ventaja con el gol de Julián Quiñones, con un disparo al primer palo que venció la resistencia del arquero Hernán Galíndez.

Nueve minutos después, Raúl Jiménez y Quiñones se asociaron en ataque para que el delantero del Wolverhampton Wanderers coronara la jugada.

Los aztecas sufrieron sobre el final, pero el reloj estuvo de su lado y el silbatazo del árbitro decretó su segundo triunfo ante selecciones sudamericanas tras 15 enfrentamientos en mundiales (el anterior también había sido ante Ecuador, en Corea-Japón 2002).

Cabe señalar que en los octavos de final, México se medirá ante el ganador del duelo entre Inglaterra y RD Congo.

(Imagen: FIFA)

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