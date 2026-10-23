"Me deja mucha bronca": Garnero recordó la eliminación de la UC en la Copa Chile ante nuevo cruce con U. La Calera

Después de casi un mes sin jugar, Universidad Católica volverá a la acción este domingo cuando visite a Unión La Calera, por la reanudación de la 25° fecha de la Liga de Primera.

Curiosamente, los "cruzados" volverán a enfrentarse al último rival que tuvieron y que los eliminó sorpresivamente en los octavos de final de la Copa Chile mediante lanzamientos penales, Unión La Calera.

En ese sentido, el técnico del conjunto de la franja, Daniel Garnero, reconoció que todavía siente frustración por el tropiezo ante el mismo rival.

"Aprendizaje... no creo que después de una derrota como esa me deje algún aprendizaje. Me deja mucha bronca porque tuvimos posibilidades como para poder ganarlo el partido en cancha, tuvimos varias situaciones claras de gol y no las pudimos concretar. Y después fuimos a los penales y los penales hay que también saber patearlos, tener la personalidad de hacerlo y a veces te toca y a veces no, pero aprendizaje no, la verdad que no me dejó mucho", recordó el DT argentino del elenco precordillerano.

Sobre este nuevo cotejo, el trasandino sostuvo: "Nosotros confiamos plenamente en que tenemos un plantel y una manera que, si vamos con seguridad y con confianza, podemos obtener los tres puntos, de eso no tengo ninguna duda. Sabiendo que vamos a jugar con un rival duro, difícil, que no le está yendo muy bien en el torneo, pero es un rival que compite, que te exige y a veces al acertarte te hace el partido complicado".

Además, el adiestrador valoró la recuperación de varios jugadores: "Hoy, por ejemplo, hicimos fútbol después de no sé cuánto tiempo y quedaron afuera algunos futbolistas de nombre, de recorrido, que no nos pasaba porque no teníamos la cantidad, así que por ese lado estamos mucho más tranquilos y contentos de poder contar con casi todo el plantel.

También, Garnero se refirió a la cercanía del clásico frente a Universidad de Chile y se mostró doisconforme por el calendario: "Si no juegas 25 días y después en una semana juegas tres, me parece mucho también. Nosotros venimos en el campeonato de ganar cuatro partidos seguidos. En cualquier liga del mundo si ganas cuatro partidos seguidos estás y nosotros hace 40 días que dejamos de jugar el Campeonato".

Por último, sobre la programación del partido pendiente frente a Audax Italiano, comentó: "Si jugamos domingo, miércoles, domingo, jugaremos domingo, miércoles, domingo. Vamos a hacer todo lo posible por obtener los nueve puntos, que es lo que necesitamos".

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