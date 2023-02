Mauricio Pellegrino ante la posible llegada a la U de Felipe Gutiérrez: "No hemos decidido nada aún"

Mauricio Pellegrino, director técnico de Universidad de Chile, realizó un análisis del presente del equipo a dos semanas del inicio del Campeonato Nacional 2023, y si bien destacó la actitud del equipo al comienzo del partido ante Unión Española, sí señaló que hay cosas que mejorar.

"Creo que el duelo pasado tuvimos un buen inicio, con ataques rápidos hacia arriba, haciendo un desgaste importante arriba. Tenemos muchas cosas al debe, hay muchos aspectos que hay que mejorar, como el tener más control en los partidos", aseguró el argentino en conferencia de prensa.

También se refirió a la truncada llegada de Felipe Gutiérrez: "Hay muchos jugadores que hay arriba de la mesa y hemos sondeado. No hemos decidido nada aún, pero no hablaré de ningún futbolista en especial. Estoy conforme con lo que tengo, pero eso no quiere decir que no podamos mejorar o agregar a lo que hay".

Por otra parte, se refirió al retorno de los jugadores sub-20, y a la incorporación de Darío Osorio a su esquema: "Tratamos de que vayan coordinando la idea del equipo, han trabajado muy bien y estoy contento de que estén acá. Osorio puede jugar de extremo e interior".

"Se han trabajado diferentes variantes y evalúo cambios de esquema dependiendo de lo que tenga a disposición. En principio me gustaría que la mayoría de Sub 20 se quedaran, quiero trabajar con gente que tiene mucho por dar", agregó.

Respecto de la condición física de Nery Domínguez, comunicó que "ha entrenado bien y es una buena noticia. Más que no tocar un equipo que gana, hay que adecuarse al partido y rival que tendrá en frente".

Finalmente, anticipó el duelo de este domingo ante Palestino: "Jugamos ante un gran equipo, que en las últimas temporadas ha estado peleando la parte alta. Juegan bien por fuera, tienen un ataque peligroso y eso los convierte en un rival de mucho cuidado. Necesitamos hacer un buen encuentro por la jerarquía que tiene el adversario".

