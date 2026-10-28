Mauricio Isla profundiza en su retiro y postula a Manuel Pellegrini a la Roja: "Habrá un momento donde él quiera volver"

Fue el pasado 7 de septiembre cuando Mauricio Isla anunció oficialmente su retiro del fútbol profesional. El bicampeón de América con la Selección chilena puso fin a su carrera a los 38 años, cerrando así una extensa trayectoria en el fútbol nacional e internacional.

A casi dos meses de aquel anuncio, el exlateral de la Roja profundizó en su decisión de colgar definitivamente los botines. En conversación con Mundo Cracks, Isla explicó que, pese a recibir propuestas para continuar jugando, optó por dar un paso al costado.

"Sí hubo ofertas, pero no las quise tomar. Tomé una decisión muy importante para mí y lo hice en una fecha muy importante, que fue en la que hice el debut en la selección", reconoció el "Huaso".

Por otra parte, el exdefensor también se refirió a los futbolistas que podrían asumir el desafío de reemplazarlo en la Selección chilena. En ese sentido, destacó a varios laterales que, a su juicio, tienen condiciones para aportar al equipo nacional.

"Fabián Hormazábal y Felipe Loyola, que son los más maduros. Está Sebastián Arancibia en la Católica, que también necesita una oportunidad. Está Felipe Faúndez de O’Higgins; Francisco Salinas de Coquimbo que también hizo las cosas bien. Hay muchos laterales que pueden rendir muy bien en la Selección".

Finalmente, Isla abordó la posibilidad de que Manuel Pellegrini asuma como próximo entrenador de la Roja, manifestando su respaldo al técnico chileno, quien ha desarrollado gran parte de su carrera en el fútbol europeo. Para el exseleccionado, su eventual regreso al país podría concretarse en algún momento.

"Ha hecho las cosas muy bien en Europa. Creo que es más sentimiento de nuestro país, porque es chileno, por todo lo que ha hecho y por todo lo que ha pasado. Yo creo que habrá un momento donde él quiera volver".

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