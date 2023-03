Matías Zaldivia y su regreso al Monumental con la U: "A los futbolistas también nos gusta un poquito que nos puteen"

Después de varias temporadas defendiendo a Colo-Colo, Matías Zaldivia disputará este domingo su primer Superclásico con la camiseta de Universidad de Chile.

El zaguero de los azules comentó sus sensaciones de cara al derbi que se disputará en el estadio Monumental y aseguró que sabe lo que se le viene de parte de los hinchas albos.

"Es algo que sé que va a pasar. No me va a sorprender. Obviamente que también es parte del folclor, un poquito del fútbol. Eso también es lindo. Y a nosotros los futbolistas también nos gusta un poquito que nos puteen, es la realidad. Hay distintos jugadores. Hay algunos que nos gusta que nos puteen porque te hace vivirlo más eufórico el partido", reconoció el defensor.

"Entonces va a estar bueno. Ojalá sea un buen partido y que no pase nada fuera de lo futbolístico. También hay que bajar un poco los humos porque la gente se piensa que esto es vida o muerte", añadió.

Consultado sobre lo que hará si es que le anota un gol al cacique, Zaldivia respondió que "no sé. Obviamente estuve muchos años en esa institución. Yo siempre fui una persona de mucho respeto, pero también tengo claro que ahora represento a otra gran institución, entonces hoy me debo al club que me contrató".

PURANOTICIA