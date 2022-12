Matías Zaldivia se arrepintió de cánticos contra la U: "Si alguien se ofendió, le pido mil disculpas"

Universidad de Chile presentó oficialmente a Leandro Fernández y Matías Zaldivia como nuevos refuerzos para la temporada 2023, quienes se suman a los ya conocidos arribos de Juan Pablo Gómez y Federico Mateos.

En su primera jornada como futbolista del cuadro laico, el defensa nacionalizado chileno dejó en claro su compromiso con la institución, despejando cualquier manto de duda por sus siete años y medio en Colo-Colo, archirrival de los azules.

El jugador se arrepintió de sus dichos y cánticos contra la U, señalando que “se que estuve mucho tiempo en el otro club y si alguien se ofendió, le pido mil disculpas. Siempre he sido un jugador muy respetuoso, pero vuelvo a pedir disculpas y a decir que estoy aquí para trabajar y lograr que la U vuelva a ser lo mejor”.

"A la gente le puedo decir que voy a dar todo de mí para ayudar al equipo a ganar. Creo que vamos a hacer un buen año. Por eso estoy acá", remarcó el central, quien aseguró además que las lesiones son cosa del pasado.

En ese sentido, el zaguero destacó que "el año 2022 lo jugué completo. Estoy muy bien físicamente. Por eso acepté este desafío".

Respecto a cómo se dio su llegada al conjunto universitario, Zaldivia explicó que "apenas me llamaron, me encantó la idea. El desafío de llegar acá es muy grande. Creo que se está armando un muy buen equipo".

"Cuando me hicieron la propuesta, me sedujo mucho. Me hicieron sentir importante. Vine con el mayor respeto a jugar fútbol. Estoy muy seguro donde estoy y estoy confiado que vamos a hacer un buen año", subrayó el nacido en San Isidro.

Pensando en los desafíos que tendrá el "Romántico Viajero" en 2023, el ex hombre del "Cacique" señaló que "lo primero que hay que hacer es armar un grupo muy fuerte. Hay que afianzarnos como equipo. Cuando estás en un equipo grande, tienes que aspirar a ser campeón".

