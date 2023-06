Matías Zaldivia negó discusión con Eduardo Berizzo en la Roja: "Molesta una mentira tan grande"

Durante los amistosos de la Selección chilena en esta fecha FIFA de junio se generó toda una polémica después de que el técnico de la Roja, Eduardo Berizzo, se negara a liberar a jugadores de Universidad de Chile, entre ellos Matías Zaldivia.

De hecho, se dio a conocer una supuesta discusión entre el zaguero de los "azules" y el estratego del combinado nacional. Sin embargo, el futbolista del conjunto universitario lo desmintió.

"Creo que lo averiguaron y saben que todo es mentira. Me dolió mucho la noticia, porque estaba opacando un momento de mi carrera que para mí es maravilloso", expresó el defensa este viernes en conferencia de prensa.

"Nunca pasó nada parecido, pero lo que me alarma un poco son los medios que levantan la noticia sin averiguar un poco, era cosa de preguntarme a mí o a cualquiera de la Selección y se terminaba el tema. Se siguió agrandando algo que es mentira, que pasó con Darío (Osorio). Molesta eso, que la gente hace eco de una mentira tan grande. Me da gracia hasta cómo formaron la historia. No va a opacar el mes que estuve entrenando primero con la sub-23 y luego con la mayor, mi debut, fue una experiencia hermosa", añadió.

Sobre la decisión del técnico Mauricio Pellegrino de hacerlo jugar en Copa Chile tras su paso por la Roja, sostuvo: "Es feo sacarle el lugar a un compañero que estuvo en la pretemporada mientras no estuvimos, pero esto es fútbol, es por nivel, y el técnico tiene que elegir al que mejor ve y al que va ayudarlo a conseguir los resultados, nos pusimos a su disposición".

"Yo hablo que tenía muchas ganas de jugar, en un partido de vuelta con nuestro público, tenía ganas de volver y jugar, el descanso no fue el adecuado o normal, pero pudimos descansar lo necesario para estar bien para el partido", complementó.

