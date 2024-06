Matías Sepúlveda dice que "sería hermoso" un posible retorno de Charles Aránguiz a U. de Chile

Uno de los nombres que suena con mucha fuerza para reforzar a Universidad de Chile de cara al segundo semestre es Charles Aránguiz, quien salió del cuadro azul en 2014.

Actualmente el "Príncipe" no atraviesa un presente grato en Internacional de Porto Alegre, donde ha sumado escasos minutos en el Brasileirao, lo que alimenta el sueño de los hinchas y jugadores del conjunto universitario.

Uno de ellos es el volante Matías Sepúlveda, quien en conferencia de prensa aseguró que "sería hermoso. La verdad es que es un ídolo para la U y para el fútbol nacional. Hizo cosas importantes en la selección".

Si bien dejó en claro que la vuelta del puentealtino está en manos de la dirigencia y el técnico Gustavo Álvarez, el "Tucu" subrayó que "si llega acá sería un plus para nosotros, para la competencia, para nosotros mismos y para todo el fútbol chileno en general".

Por otra parte, el formado en O'Higgins la restó importancia a los constantes cambios de programación que ha tenido el pleito de ida por Copa Chile ante San Antonio Unido, el cual quedó fijado para para este viernes a las 17:00 horas en el estadio Nicolás Chahuán de La Calera.

"Son cosas que nos pillan de sorpresa, pero que a la larga no afectan, seguimos trabajando el partido, no paramos ningún día. Puede ser un poco más complicado por la organización, que es en otra ciudad, pero no nos afecta, seguimos metidos en el partido y lo vamos a afrontar con la seriedad que requiere", sentenció.

