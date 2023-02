Matías Dituro tras recibir su carta de nacionalización: "Me inunda un sentimiento de felicidad, emoción y agradecimiento"

Buenas noticias para Universidad Católica y Matías Dituro. Este martes el portero de los "cruzados" recibió la carta de nacionalización chilena, luego de meses de trámites.

Con esto, el golero ya cumple con los requisitos para ser nominado a la Selección chilena, además de liberar un cupo de extranjero en el cuadro cruzado.

"Pude revisar el mail y llegó todo perfecto, estamos muy contentos, hay muchos sentimientos personales, contento porque al equipo se le abre la oportunidad de tener el cupo, así que estoy feliz por eso. Me siento capacitado para todos los desafíos que me trace y vengan por delante, el día a día, trabajo, esfuerzo y lo que haga en la cancha va a decir después para qué estoy", expresó el cancerbero en conferencia de prensa.

"Para mí es muy importante, tengo dos hijos chilenos, sé que el día de mañana van a estar orgullosos que su papá haya elegido nacionalizarse del mismo país en que ellos nacieron, he jugado más de seis años acá, tengo muchos amigos, emocionalmente es importantísimo y estoy muy contento, estoy contento, ha sido un día de ansias. Me inunda un sentimiento de felicidad, emoción y agradecimiento con la gente que me ayudó este tiempo". añadió.

Además, el ex portero de Deportes Antofagasta se refirió al pésimo estado de la cancha del estadio Santa Laura, donde la UC iba a ser local en el Campeonato Nacional 2023: "Creo que nunca tenía que haberse jugado un partido en esa cancha, todos vimos que la cancha no estaba en condiciones para jugar y corren riesgo los futbolistas, es una falta de respeto jugar en una cancha así".

"Afortunadamente se cierra y se podrá poner en condiciones, es un recinto muy lindo, la gente está cerca, es un ambiente espectacular, pero si el terreno de juego está en esas condiciones no se puede organizar un partido de fútbol en una cancha así, me pone contento que se cierre y ojalá el estado del campo de juego se pueda recuperar y estar en condiciones para el bien del fútbol chileno", complementó.

