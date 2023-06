Matías Dituro anticipa el partido contra la U y pide que "ojalá sea el último clásico que nos toque jugar sin público"

Después de casi dos meses, el clásico estudiantil entre Universidad de Chile y Universidad Católica, el cual fue suspendido el pasado 30 de abril en Concepción, se reanudará. El cotejo se disputará este miércoles en el estadio Santa Laura con los 15 minutos restantes del primer tiempo y los 45' del segundo.

Uno de los que anticipó el derbi ante los "azules" fue Matías Dituro, portero y capitán de los "cruzados", quien pidió que sea el último clásico sin público.

"Queremos mandar un saludo muy grande a todas las personas que se han visto afectadas por la lluvia y las inundaciones y ojalá se puedan recuperar pronto. También, que ojalá este sea el último clásico en que nos toque jugar sin público por culpa de la violencia y que todos podamos, nosotros y la gente, pongamos un granito de arena para erradicar la violencia no solo del fútbol sino también de la sociedad", expresó el golero en conferencia de prensa.

"Nos hubiese gustado que la cancha estuviera llena, que la gente pueda ir a disfrutar de un espectáculo, a uno como jugador le gusta; la cancha ojalá esté lo mejor posible, estará para los dos equipos de la misma manera (...) se ha cuidado, creo que puede estar bastante bien, así que no será ninguna excusa", añadió.

Sobre la reanudación del encuentro, sostuvo: "Son 15 minutos, un descanso de 15. Intentamos simular un poco lo que podría ser, pero la sensación es que en 15 minutos se termina el primer tiempo. Quizás, dividirlo en dos tiempos similares, hubiera dado otra sensación, pero es para los dos igual y nos adaptaremos a eso e intentaremos hacer lo mejor. Es raro, pero lo es para las dos partes, es lo que nos va a tocar. Estamos mentalizados en poder hacerlo bien ese primer tiempo que queda y después hacer un gran partido".

"Es un partido sin público, ojalá podamos este tiempo que estuvimos sin competencia, sin partidos, todo lo que trabajamos este tiempo ojalá se pueda ver reflejado en estos minutos que nos quedan y podamos conseguir un buen resultado, que seguramente será un envión anímico para nosotros, para encarar la segunda rueda del torneo y el partido de Copa Chile en muy buena forma. La motivación se siente al ser un clásico. La forma será para los dos iguales. Hay que hacer un buen partido, es lo que todos queremos", agregó.

Por último, Dituro comentó: "Nos hubiese gustado jugar partidos oficiales y tener ritmo de partidos amistosos, el ritmo de competencia nuestro se va elevando, pero también si hubiésemos jugado estaríamos diciendo que tendríamos menos días de descanso que el rival, al final entrenamos bien y vamos con ganas a enfrentarlo. No creo que nos pueda modificar o pesar en algo el no jugar el viernes contra Santiago Wanderers. No se podía jugar, la cancha no estaba en condiciones".

