Matías de los Santos arribó al país para convertirse en nuevo jugador de Colo-Colo

Durante la tarde de este domingo aterrizó en el país el defensa uruguayp Matías de los Santos, quien estaría a detalles para convertirse en nuevo refuerzo de Colo-Colo, quien busca un reemplazante para el zaguero Emiliano Amor, quien estará varios meses fuera de las canchas.

En conversación con los medios apostados en el Aeropuerto de Santiago, el central señaló que "si Dios quiere y todo sale bien se dará la firma. Mis expectativas son muy grandes, pero tengo una revisión médica y luego se dará la firma".

Respecto a los motivos que lo llevaron a aceptar la propuesta del Cacique, el ex Vélez Sarsfield subrayó que "la Copa Libertadores es un plus. Si es que sale todo ok, daré todo por el club".

Asimismo, valoró el interés que mostró el técnico Gustavo Quinteros por sumarlo a las filas del elenco albo: "Estoy muy agradecido, sé lo que es la institución y esperemos se dé todo bien. Espero dejar el nombre del equipo bien arriba", indicó.

Por último, De los Santos destacó que el cuadro popular "es un grande al nivel nacional e internacional. Es el último campeón y daremos todo si sale todo bien".

