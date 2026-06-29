Marruecos elimina a Países Bajos en los penales y avanza a octavos del Mundial 2026

Marruecos volvió a demostrar su capacidad para competir en los escenarios más exigentes y selló su clasificación a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras eliminar a Países Bajos en una dramática definición por penales. Luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga, los africanos se impusieron por 3-2 desde los doce pasos y avanzaron a la siguiente ronda, donde enfrentarán a Canadá.

El encuentro fue intenso desde el inicio, con Marruecos generando las primeras ocasiones de peligro. A los 20 minutos, el arquero Bart Verbruggen sostuvo a los neerlandeses con dos intervenciones decisivas: primero ante un cabezazo de Neil El Aynaoui tras un tiro de esquina y luego frente a un potente remate de Achraf Hakimi que parecía destinado al fondo de la red.

La selección africana continuó buscando la apertura de la cuenta y estuvo muy cerca de conseguirla en una jugada insólita. Tras una acción a balón detenido, el balón cruzó toda el área chica sin que nadie lograra empujarlo. Ismael Saibari llegó exigido al segundo palo, pero no alcanzó a conectar cuando el arco estaba prácticamente desguarnecido.

Países Bajos mejoró tras el descanso gracias a los ajustes de Ronald Koeman. El ingreso de Teun Koopmeiners y Wout Weghorst le dio mayor presencia ofensiva al conjunto europeo, que encontró premio a su reacción en la segunda mitad. Weghorst ganó un balón aéreo clave, Crysencio Summerville asistió y Cody Gakpo definió con categoría ante la salida de Yassine Bounou para establecer el 1-0.

El tanto fue celebrado con especial emoción por los neerlandeses, quienes acompañaron a Gakpo en un momento personal complejo tras la reciente pérdida que afectó al delantero.

Cuando todo parecía encaminado hacia una victoria europea, Marruecos encontró una última oportunidad para mantenerse con vida. Ya en tiempo agregado, Issa Diop apareció en el área rival y conectó un certero cabezazo que venció a Verbruggen, decretando un empate que silenció a los aficionados neerlandeses y obligó a disputar la prórroga.

En el tiempo suplementario ambos equipos tuvieron opciones para desnivelar el marcador, aunque las figuras fueron los arqueros. Verbruggen protagonizó una espectacular atajada a corta distancia para evitar el gol de Soufiane Rahimi cuando el reloj se acercaba a su final.

La clasificación terminó resolviéndose desde el punto penal, donde Marruecos mostró mayor eficacia y sangre fría. Países Bajos desperdició tres lanzamientos mediante Justin Kluivert, Quinten Timber y Crysencio Summerville, mientras que Bounou volvió a convertirse en héroe al contener uno de los remates decisivos.

El encargado de sentenciar la serie fue Ismael Saibari, quien transformó su lanzamiento en gol y desató la celebración marroquí. Con ello, los Leones del Atlas avanzaron a los octavos de final y mantuvieron vivo el sueño de seguir haciendo historia en el Mundial 2026.

PURANOTICIA