Mario Salas ante posible ascenso: "Sería hermoso dar una vuelta olímpica en Calama"

Cobreloa tiene una cita con la historia este domingo a las 18:00 horas en el estadio Zorros del Desierto, cuando reciba a Deportes Puerto Montt por la última fecha de la Liga de Ascenso con la misión de subir a Primera División.

Para lograrlo, el elenco naranja no solo tiene que vencer al cuadro de la Región de Los Lagos, sino además esperar que su colíder San Luis tropiece con San Marcos de Arica.

Así y todo, la expectación es total en Calama. "Lo más importante para nosotros y lo único es ganar el fin de semana", manifestó en la previa del compromiso el director técnico del conjunto nortino, Mario Salas.

En esa misma línea, el estratego reconoció que "para todos estos partidos, sobre todo para esta instancia, yo creo que hay presión y hay ansiedad. Ahora, yo creo que la respuesta positiva que se puede dar el día domingo tiene que ver con cómo manejamos esto".

"La presión tiene que ser una energía, tiene que ser un combustible para nosotros poder transmitir un buen rendimiento el día domingo. (...) La ansiedad es lo que tenemos que equilibrar con nuestra concentración y poder expresarnos dentro del campo de juego de la mejor forma", complementó.

Sobre la opción de proclamarse campeón ante su público, el "Comandante" admitió que "sería hermoso poder dar una vuelta olímpica en Calama con nuestra gente, con nuestra ciudad. Creo que es algo que también nos motiva y nos incentiva a hacer las cosas bien".

De todas maneras, el entrenador dejó en claro que "es un lindo desafío para nosotros. Ahora, evidentemente, no depende absolutamente de nosotros. Hay una parte importante que es nuestra y que es el hecho de ganar este partido y que se den otros resultados".

Por último, Salas subrayó que "el objetivo para nosotros, más allá de lo que pueda ejercer la gente como presión, es mantenernos enfocados y concentrados en lo que nosotros podemos hacer. Entendemos que el partido dura 90 minutos, más los descuentos que hay, y que en cualquier momento podemos hacer un gol".

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