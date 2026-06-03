Marco Antonio Figueroa se postula para dirigir a la Roja: "Está Manuel Pellegrini y estoy yo"

Marco Antonio Figueroa, actual entrenador de Comunicaciones de Guatemala, sorprendió al volver a postularse como director técnico de la Selección chilena una vez que termine el interinato de Nicolás Córdova.

En conversación con el programa Círculo Central, el controvertido estratego afirmó que "en este momento, soy el segundo candidato. Está Manuel Pellegrini y estoy yo. Si él no quiere y no vengo yo, es porque realmente estamos todos locos".

Al mismo tiempo, "Fantasma" argumentó que "hace mucho tiempo que no hay un técnico chileno en la Selección. Y hay muchos candidatos que ni siquiera conocen El Salvador (de Chile). Creo que la Selección es totalmente distinta a un club".

"Yo quiero la Selección por distintas razones. Primero, para que en mucho tiempo le den (la posibilidad) a un técnico chileno, porque Nelson Acosta no es chileno, es uruguayo. Nacionalizado, pero uruguayo", sumó el otrora DT de Nicaragua.

Por último, el exdelantero señaló que "(Ricardo) Gareca ni siquiera iba a los estadios. Entonces es necesario tener un técnico nacional, es necesario tener un técnico que conozca la idiosincrasia del jugador chileno, que tenga la posibilidad de ir a todos los estadios".

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