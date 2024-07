Marcelo Salas aprueba la inminente llegada de Charles Aránguiz a U. de Chile: "Es un jugadorazo"

Aunque aún no se ha hecho oficial, todo parece indicar que luego de diez años en el extranjero, Charles Aránguiz abandonará las filas de Internacional de Porto Alegre para retornar a Universidad de Chile.

La noticia ha llenado de ilusión al entorno del conjunto laico, incluido el exdelantero e ídolo de la institución azul, Marcelo Salas, quien entregó su bendición para el arribo del "Príncipe".

"Son rumores, no se sabe si va a volver o no. Siempre he considerado que es un jugadorazo, una gran persona y creo que sería un aporte en cualquier momento", señaló el "Matador" en el marco del Certificado en Sports Management, Negocios y Vida Saludable de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez.

En la misma línea, el actual presidente de Deportes Temuco aseguró que "tengo un cariño especial por él y esperar que la decisión que tome sea la correcta y la mejor para él".

Por otra parte, el exseleccionado nacional repasó el actual momento del elenco universitario, precisando que "tuvo un inicio muy bueno, al final como pasa siempre, los clubes se adaptan y te empiezan a conocer más tu fórmula y quizás le ha costado más en los últimos partidos".

De todas maneras, Salas manifestó que "después de los últimos años de la U, este año ha sido muy bueno. En el último tiempo ha estado peleando por no descender o en la parte baja de la tabla y ahora ha estado ilusionándose con el Campeonato. Esperar que les vaya bien, como un hincha más que soy".

