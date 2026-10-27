Marcelo Morales avisa que en la U van a "luchar hasta el final" tras acortar distancia con Colo-Colo

Universidad de Chile encendió la lucha por el título en este tramo final de la Liga de Primera Es que el cuadro azul goleó el lunes por 4-1 a Everton en el estadio El Teniente de Rancagua, por el cierre de la 25° fecha, y recortó a siete puntos la distancia con el líder Colo-Colo, cuando quedan 15 unidades en disputa.

Eso sí, ahora los laicos tendrán un duro desafío, porque en la siguientte fecha afrontarán el Clásico Universitario ante la Universidad Católica, el domingo en el Claro Arena.

Marcelo Morales, lateral izquierdo de la U, resaltó la importancia del derbi ante los "cruzados", al asegurar que pese a retirarse con problemas físicos ante los viñamarinos y ser reemplazado a los 63 minutos por Nicolás Fernández, no será baja.

"Fue un susto nomás. Es para cuidarse un poquito, pero estoy bien. Salí por precaución. Este partido (el clásico ante la UC) no me lo pierdo ni cagando", expresó el carrilero a TNT Sports.

En tanto, consultado sobre la lucha por el título con Colo-Colo, Morales sostuvo: "La verdad es que ellos perdieron puntos y nosotros sumamos, así que hasta que tengamos opciones matemáticas vamos a luchar hasta el final y vamos a ganar todo lo que nos queda".

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