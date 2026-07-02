Marcelo Morales arremetió contra el árbitro en redes tras su expulsión ante La Calera

Universidad de Chile volvió a tropezar frente a Unión La Calera, que se consolidó como una verdadera "bestia negra" para los azules en esta temporada 2026. El cuadro estudiantil cayó 1-0 la noche del miércoles en el Estadio Nacional, en un duelo correspondiente a la fase grupal de la Copa Chile.

El encuentro terminó con un nuevo golpe para la U, ya que Marcelo Morales fue expulsado en los descuentos luego de reclamar airadamente un penal no sancionado por el árbitro Diego Flores, en el séptimo minuto de tiempo adicional.

Una vez finalizado el compromiso, el lateral continuó manifestando su molestia a través de sus redes sociales, donde compartió la jugada que originó sus reclamos.

"Mamita querida, increíble", escribió el carrilero junto a la imagen de la acción que, a su juicio, correspondía a una falta penal. Minutos más tarde, la publicación fue eliminada.

Con la tarjeta roja, Morales quedó descartado para el partido de este fin de semana frente a Santiago Wanderers, también por Copa Chile. Además, el jugador arriesga una sanción mayor por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP, debido a su expulsión y a los reclamos posteriores.

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