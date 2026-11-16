Un sorpresivo anunció realizó este lunes Eduardo Álamos, flamante presidente de Azul Azul, quien comunicó que el capitán de Universidad de Chile, Marcelo Díaz, se integrará a la gerencia técnica del club una vez que cuelgue las botas a final de temporada.

En conversación con la prensa presente en el Centro Deportivo Azul, el volante reconoció que "me pone muy contento. Es algo que veníamos trabajando con las personas que integran la gerencia deportiva, que es Manuel (Mayo), también está Ignacio (Asenjo)".

De todas formas, "Carepato" aclaró que "mi enfoque en este momento, como todos lo saben, está en terminar lo más arriba posible en el campeonato. Todavía nos quedan tres fechas que debemos ganar para meternos en el Chile 2".

"Además tenemos las semifinales de la Copa Chile, que aspiramos a ganarlas para meternos en una nueva final. El enfoque está puesto en eso", agregó el exseleccionado nacional.

Por lo mismo, el experimentado mediocampista afirmó que "una vez concluido, espero integrarme de muy buena forma a esta nueva gestión, para que armemos un gran 2027 y hagamos a la U más grande, como siempre lo he dicho. Me pongo en plena disposición desde que finalice mi contrato como jugador".

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