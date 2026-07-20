Marcelo Díaz estaría evaluando la posibilidad de retirarse a fin de año del fútbol profesional

La escasa actividad que ha tenido Marcelo Díaz en Universidad de Chile, tiene al exseleccionado chileno evaluando la posibilidad de retirarse a fin de temporada.

Todo tendría relación con los constantes problemas físicos que ha sufrido el volante de 39 años, quien en la presente temporada ha visto acción en 136 minutos repartidos en ocho encuentros.

Según radio Cooperativa, fue el entorno del futbolista el que confesó que el "Chelo" podría colgar las botas en diciembre, poniendo fin a una dilatada y exitosa carrera.

Formado en el conjunto laico, el mediocampista debutó en 2005 y desde entonces, ha jugado para Deportes La Serena, FC Basilea, Hamburgo SV, Celta de Vigo, Pumas UNAM, Racing Club, Libertad y Audax Italiano, además del cuadro universitario.

Además, ha levantado un total de quince títulos, destacando la Copa Sudamericana de 2011 y las Copas Américas de 2015 y 2016 conquistadas con la Selección chilena.

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