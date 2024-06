Marcelo Díaz espera a Charles Aránguiz en Universidad de Chile: "Tiene las puertas abiertas"

Luego del sufrido triunfo de Universidad de Chile ante Everton en Viña del Mar, el volante azul Marcelo Díaz se refirió al posible retorno de Charles Aránguiz a la tienda universitaria, ad portas del receso y el periodo de fichajes en el fútbol chileno.

Al ser consultado sobre el regreso del volante del Inter de Porto Alegre a la U, Díaz señaló que "eso no me corresponde a mí, lo tiene que ver la gerencia y también el profe. Pero él es un ídolo de la casa y las puertas están más que abiertas para cuando quiera regresar".

"Si me corresponde a mí hacer un llamado o mandar un mensaje, lo voy a hacer sin ningún problema. Es la persona con la que mejor me he entendido dentro de la cancha y lo considero un partner", agregó el capitán azul, quien comandó el mediocampo junto a Aránguiz que ganó la Copa Sudamericana 2011 bajo la órdenes de Jorge Sampaoli.

"El día que quiera volver, solamente lo sabe él, pero acá en la U yo creo que las puertas están demasiado abiertas", cerró el ex jugador de Racing de Avellaneda-

La U, bajo la dirección técnica de Gustavo Álvarez, terminó la primera rueda del Campeonato Nacional 2024 como líder absoluto, con 32 unidades.

PURANOTICIA