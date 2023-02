Marcelo Díaz aún lamenta su salida de la Roja: "Para mí, el error más grande fue Rueda"

A pesar de que Marcelo Díaz manifestó públicamente, y en reiteradas ocasiones, que su deseo era regresar a Universidad de Chile, el experimentado volante terminó fichando por Audax Italiano para este Campeonato Nacional 2023.

Ahora, el propio mediocampista contó su verdad sobre las razones por las que finalmente no retornó al conjunto azul.

"Me junté con Cecilia Pérez, con Manuel Mayo, con (Joaquín) Laso. Había muchos que me querían. (Michael) Clark parece que también estaba de acuerdo. Yo me quedo con que hice todo lo posible, pero nunca llegamos a hablar de dinero", reconoció "Carepato" en conversación con TNT Sports.

"Tuve conversaciones, sí, pero no sé por qué no llegué. Esa es la verdad. Hablaba con casi todos. Yo tengo buena relación con todos y no tengo idea qué pasó. Me dijeron 'te queremos', pero nunca hubo negociación eso sí. Tenía muchas ilusiones y mi subconsciente me decía que esto no se iba a dar. No se pudo y no se pudo nomás, y gracias a eso, lo paso bien en Audax", añadió.

Pero además disparó contra Reinaldo Rueda, ex entrenador de la Selección chilena y quien lo alejó de la Roja durante su proceso: "Para mí, el error más grande fue Rueda. Con Rueda cualquiera iba a la Selección, hacías un partido bien, uno solo, e ibas".

También le entregó todo su apoyo a Eduardo Berizzo, actual DT del combinado nacional: "Yo le tengo muchísima fe. Trabajé con él y sé qué clase de entrenador es. Yo sigo insistiendo. Ni idea de qué le ha pasado hasta el momento. Ojalá que por los puntos sea diferente".

Por último, Díaz aclaró que no se ha retirado de la Roja: "Siempre voy a tener la puerta abierta".

PURANOTICIA