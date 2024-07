Marcelo Bielsa ratificó críticas a organización de Copa América: “Todo lo que dije es cierto, verificable y demostrable”

Tras imponerse a Canadá en penales y quedarse con el tercer puesto de la Copa América de Estados Unidos, el director técnico de Uruguay, Marcelo Bielsa, reafirmó su versión retificando sus críticas a la organización del certamen continental.

“Las repercusiones no sé cuáles han sido, seguramente es muy probable que se ponga en duda esto que he dicho. Nada de lo que yo dije puede ser interpretado como no cierto. Veo que la conferencia me mostró exaltado, y el que se exalta pierde parte de la razón, pero yo revisé mentalmente todo lo que dije, y cada una de las cosas que dije son ciertas, no son discutibles”, declaró el ex DT de La Roja tras obtener el tercer puesto con los charrúas.

"Yo me permito afirmarlo porque si uno dice las cosas que yo dije y eso que yo dije no es cierto, sería una vergüenza de mi parte, no se pueden decir las cosas que yo dije si existe alguna posibilidad que lo que dije no sea cierto”, añadió el rosarino.

A juicio del ex estratega del Olympique de Marsella, “todo lo que dije es cierto, verificable y demostrable. Si hubiera que dirimir sobre lo que yo dije y la forma de demostrarlo, todo es cierto”.

Marcelo Bielsa ahora se preparará para afrontar las Clasificatorias Sudamericanas al Mundial de 2026, donde marcha junto a Uruguay en el segundo puesto, con 13 puntos.

