Marcelino Núñez vio desde el banco el empate del Ipswich Town ante Nottingham Forest por la Premier League

El volante venía de sumar minutos a mitad de semana en el equipo sub-21 ante Anderlecht por la Premier League International Cup y este viernes volvía a las convocatorias después de dos encuentros ausente.
Una semana para el olvido cerró este viernes Marcelino Núñez, quien vio desde la banca el empate a uno entre el Ipswich Town y el Nottingham Forest por la octava fecha de la Premier League.
El volante venía de sumar minutos a mitad de semana en el equipo sub-21 ante Anderlecht por la Premier League International Cup y este viernes volvía a las convocatorias después de dos encuentros ausente.
Sin embargo, el entrenador Gary O'Neil no dispuso de sus servicios en un compromiso que se resolvió con una anotación de Neco Williams (13') para la visita y una de Julio Enciso (41') para la escuadra del chileno.
Este resultado dejó al elenco azul en el noveno puesto con diez puntos luego de tres victorias, una igualdad y cuatro caídas, en un torneo donde Núñez no ve acción desde la segunda jornada en la derrota por 5-2 ante Manchester United.
Cabe señalar que Ipswich Town volverá a jugar el próximo sábado al mediodía en calidad de forastero ante Hull City.
(Imagen referencial: @marcelino_nunez26)
PURANOTICIA