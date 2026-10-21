Manuel Pellegrini recibe advertencia del Comité de Disciplina tras la polémica derrota del Real Betis ante Barcelona

El Real Betis y Manuel Pellegrini siguen enfrentando las consecuencias de la polémica derrota ante el Barcelona por la Liga española, luego de que se conocieran las sanciones impuestas por las autoridades del fútbol español.

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) determinó sancionar con cuatro partidos de suspensión al uruguayo Facundo Bernal, quien recibió una tarjeta roja directa tras un encontronazo con Lamine Yamal.

En tanto, el técnico chileno recibió una advertencia y fue amonestado por el organismo "por formular o realizar observaciones, gestos o reparos al/a la árbitro/a principal, a los/as asistentes/as y al/a la cuarto/a".

De esta manera, el estratega nacional quedó advertido de una eventual sanción en caso de reincidir en este tipo de conductas durante los próximos encuentros del conjunto andaluz.

Por su parte, el director deportivo del club, Manu Fajardo, recibió dos partidos de suspensión por "conducta contraria al buen orden deportivo". La sanción se originó luego de que, durante la revisión del VAR en la primera parte, el directivo pateara un balón ubicado en la zona del cuarto árbitro y llegara a impactarle en una pierna, aunque sin fuerza.

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